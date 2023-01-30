Avusturya'da 6 çocuk mahzende bulundu

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HABERTURK.COM

Avusturyalı yetkililer, Obritz kentinde bir kişinin mahzeninde 6 çocuğun bulunması üzerine gözaltına alındığını ve şüphelinin 2 sosyal hizmetler görevlisine biber gazı ile saldırmaya çalıştığını yazdı.

İngiliz The Times gazetesi, gözaltına alınan şahsın Tom Landon adlı bir komplo teorisyeni olduğunu yazdı. Gazeteye göre mahzende bir İngiliz şirketi için satın alınmış silahlar bulundu.

Yerel polisin açıklamasına göre, Landon'ın evinden çocuk sesleri gelmesi üzerine komşuları ilgili birimlere haber verdi. Polis, mahzene ulaştığında korkunç manzara ile karşılaştı. Yetkililer, mahzenin girişinde ve içerisinde güvenlik kameraları olduğunu da ifade etti.

Polis, mahzene girdiklerinde Landon'ı 40 yaşında olduğu tahmin edilen partneri ve biyolojik olduğu düşünülen çocukları buldu. Çocukların yaşlarının 7 ay ile 5 yaş arasında değiştiği belirtildi.

Görsel: Avusturya Polisi

Obritz Belediye Başkan Yardımcısı Erich Greil konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kendisi buralı değil ve anladığımız kadarıyla buraya kısa bir süre önce gelmiş. Öncesinde İngiltere'de yaşadığını belirledik" dedi.

Ailenin Obritz'in kurduğu tüneller ağında yaşadığına inanılıyor.

Landon'ın tutuklansa da çocuklara istismara yönelik bir kanıt bulunmadığı, aynı akşam serbest bırakıldığı ancak devlet otoritesine direnmekle suçlanmasının beklendiği ifade edildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.