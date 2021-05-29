HABERTURK.COM

Sosyal medya dün akşamdan bu yana ayın dünyaya ne kadar yakın olduğunu gösteren görüntüyü konuşuyor! Ancak konuşulan görüntü gerçek değil, ayın dünyaya uluslararası uzay istasyonu kadar yakın olması durumunda nasıl görüleceğini gösteren bir animasyon.

— Dr. Hulki Cevizoğlu (@mhulkicevizoglu) May 28, 2021

İzleyeni büyüleyen bu masalsı görüntüyü akademisyen kimliği ile de bilinen gazeteci Hulki Cevizoğlu, Twitter hesabından "Müthiş! Kanada Rusya arasındaki kutup bölgesinde dün çekilmiş ve yılda bir defa olurmuş ve de 30 saniye sürermiş" notuyla paylaştı.

Paylaşım kısa sürede yüksek erişime ulaşırken, Cevizoğlu'nun takipçileri söz konusu videonun gerçek değil bir animasyon olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Bazı takipçiler de esprili bir dille Cevizoğlu'na yanıt verdi.

PROF. TARHAN DA PAYLAŞTI

Sosyal medyada bu kadar yorum yapılan konuda yanılan bir başka isim de Üsküdar Üniversitesi Rektörü, ünlü psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan oldu.

— Nevzat Tarhan (@drnevzattarhan) May 29, 2021

Tarhan da animasyonu "Kuzey Kutbu'nda yılda bir defa olan ay hareketi, yorum sizde ben yüksek Kudret’e ve Düzene hayran kaldım…" notuyla paylaştı. Paylaşıma gelen yorumlara "Bence hızlandırılmış çekim ve doğru, Kuzey Kutbun şehirlerinde uzun kalanların anlattıklarına uyuyor, beyaz geceleri unutmayalım…" yanıtını veren Tarhan, "Tereddütte olanlar için orijinali burada" diyerek Youtube videosunun ekran görüntüsünü paylaştı. Ancak Tarhan'ın paylaşımındaki başlıkta da "animasyon" ifadesi görüldü.

ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR PEŞ PEŞE

Twitter kullanıcıları iki ünlü ismin paylaşımlarına esprili görüntülerle yanıt verdi. İşte onlardan bazıları:

— DÜŞÜNEN BOĞA (@jelibon51) May 28, 2021

— muhammed karatepe (@sozer123) May 29, 2021