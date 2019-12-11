Ay çöreği tarifi, nasıl yapılır?

Pastaneye gidince gözü dönenler, türlü türlü pasta işlerine asla hayır diyemeyenler için Ay Çöreği tarifi ile karşınızdayız. İçerisine kuru üzüm tanesi, tarçın gibi malzemeler koyarak mutfağınızı mis gibi kokuları yayabilirsiniz.
Ay çöreği malzemeler:
Hamuru için:
- 50 gram tereyağı
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 3 yemek kaşığı Ayçiçek yağı
- 3 yemek kaşığı süt
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım tatlı kaşığı kuru maya
- 1,5 su bardağı un
İç harcı için:
- 3 dilim kakaolu kek
- 1 tatlı kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 adet rendelenmiş limon kabuğu
- Yarım çay bardağı kuru üzüm
- Yarım çay bardağı ince çekilmiş fındık içi
- ¼ çay kaşığı tarçın
- 2 yemek kaşığı süt
Üzeri için:
- 1 adet yumurta sarısı
- 1 yemek kaşığı pekmez
- 2 yemek kaşığı Antep fıstığı
- 1 tatlı kaşığı susam
Ay çöreği yapılışı:
- Kuru mayayı oda sıcaklığında tuttuğunuz sütle birlikte karıştırın.
- Mayanın aktif hale geçmesini bir süre bekleyelim.
- Oda sıcaklığında tuttuğumuz tereyağını karıştırma kabı içerisine alalım.
- Toz şekerle özleşene kadar karıştıralım.
- Yumurta sarısı, Ayçiçek yağı ve maya karışımını ekleyip karıştırma işlemine devam edin.
- Elenmiş unu yavaş yavaş ekleyelim.
- Kıvam alan ve topladığınız hamuru 30 dakika oda sıcaklığında bekletin.
- Ay çöreğinin iç harcını ufak parçalar halinde hazırlayın.
- Sütle ıslattıktan sonra toz şeker, kakao, kuru üzüm, rendelenmiş limon kabuğu ve tarçın ilavesiyle karıştırın.
- Hazırladığınız çörek hamurundan yumurta büyüklüğünde hazırlayın.
- Hamurları hafifçe unlanmış düz bir zemin üzerine koyun. Uzunlamasına açın.
- Kakaolu iç harcı elinizle sıkıp orta kısmına uzunlamasına yerleştirin.
- Hamuru kenar kısımlarını ortaya doğru alıp rulo şeklinde sarın.
- Uç kısımlarını kapattıktan sonra kıvırıp ay şekli verin.
- Üst kısmına pekmez ilavesiyle çırpılmış yumurta sarısı sürüp çatalın ters kısmıyla yol şeklinde desenler verin.
- Sonra yağlı kâğıt serili fırın tepsisine diziyoruz.
- Önceden 180 derecede ısıttığımız fırında üzerleri kızarıp hafif bir şekilde kabarana kadar pişirin. Ilık olarak sevdiklerinizle paylaşın.
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