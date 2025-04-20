Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Ay döngüsünün psikolojiyle bir ilişkisi var mı? Dolunayda insanlar daha mı agresif oluyor?

        Ay döngüsünün psikolojiyle bir ilişkisi var mı? Dolunayda insanlar daha mı agresif oluyor?

        Ayın dolunay evresi, yüzyıllardır insanların hem fiziksel hem de zihinsel sağlığı üzerinde etkili olduğuna inanılan gizemli bir doğa olayı. Shakespeare'in Othello eserinde bile ayın "çok yaklaşması" sonucu insanların delirdiği söylenir. Peki, bu sadece edebiyata özgü bir motif mi, yoksa bilimsel bir gerçeklik payı da var mı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2025 - 09:30 Güncelleme: 20.04.2025 - 09:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dolunayda insanlar daha mı agresif oluyor?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Binlerce yıldır insanlar Ay’ın özellikle de dolunay evresinin kendileri üzerindeki etkilerini sorguluyor. Delilikten uykusuzluğa, doğumdan suç oranlarına kadar birçok konu dolunayla ilişkilendirilmiş durumda. Peki, bu kadim inanışların arkasında bilimsel bir temel var mı?

        AYIN ÇEKİMİ: MİT Mİ GERÇEK Mİ?

        Antik Yunan'dan günümüze kadar uzanan inanışlara göre ay, insanların davranışlarını ve ruh hallerini etkileyebilir. Hatta "lunatik" kelimesi bile Latince’de "ay" anlamına gelen luna kelimesinden türemiştir. Tarihsel olarak birçok hekim ve hukukçu da insanların akıl sağlığının ayın evreleriyle değiştiğine inanmıştır.

        1970’lerde psikiyatrist Arnold Lieber, ayın insanların vücutlarındaki biyolojik gelgitleri etkilediğini ve bu nedenle şiddet eğilimi ile cinayet oranlarında artış yaşandığını ileri sürmüştü. Ancak bu tür teorilerin çoğu günümüzde bilimsel olarak çürütülmüştür.

        REKLAM

        DOLUNAY VE UYKU: GERÇEKTEN UYUMAMIZA ENGEL Mİ OLUYOR?

        Ay ışığı, uyku kalitesi üzerinde etkili olabilir. Özellikle dolunay öncesi gecelerde daha geç uykuya dalındığı ve toplam uyku süresinin azaldığı birçok çalışmada gözlemlenmiştir. Bazı araştırmalar, derin uyku süresinin kısaldığını ve REM evresine geçişin geciktiğini ortaya koymuştur.

        Ayrıca, cinsiyetler arasında da farklar gözlemlenmiştir:

        Kadınlar dolunayda daha az uyur ve daha az REM uykusu alır.

        Erkeklerde ise tam tersi, REM uykusunda artış görülür.

        Bununla birlikte, her araştırma aynı sonucu vermemektedir. 2015 yılında 2.125 kişiyle yapılan geniş kapsamlı bir çalışmada, dolunayın uyku düzeni üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı belirtilmiştir.

        DOLUNAY RUH HALİMİZİ VE AKIL SAĞLIĞIMIZI ETKİLİYOR MU?

        İnsan bedeni ışık ve karanlık döngüsüne adapte olmuş bir sistemle çalışır: sirkadiyen ritim. Bu ritim sadece uyku değil; ruh hali, hormon dengesi ve genel zihinsel sağlık üzerinde de etkilidir.

        REKLAM

        Birçok kişi dolunayda acil servislerin daha kalabalık olduğunu, ruh sağlığı sorunlarının arttığını iddia etse de; 2017 ve 2019 yıllarında yapılan iki büyük çaplı analiz, ayın hiçbir evresinde psikiyatrik başvurularda artış yaşanmadığını göstermiştir.

        BİPOLAR BOZUKLUK VE AY DÖNGÜSÜ

        Ayın ruh sağlığı üzerindeki etkileri genelde genel popülasyonda görülmese de, bipolar bozukluğu olan bireylerde dolunayla senkronize ruh hali değişimlerine rastlanmıştır. 17 kişi üzerinde yapılan küçük bir çalışmada, hastaların depresyon ve mani arasında hızlı geçişlerinin ay döngüsüyle uyumlu olduğu gözlemlenmiştir.

        Bu geçişlerin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, sirkadiyen ritimdeki bozulmanın ve uyku düzenindeki değişimlerin etkili olabileceği düşünülmektedir.

        DOLUNAYIN GÜCÜ EFSANELERDEN Mİ GELİYOR?

        Dolunay, tarih boyunca büyüleyici bir figür olmuştur: kimi zaman mistik bir tanrıça, kimi zaman bir lanetin tetikleyicisi. Ancak modern bilim, dolunayın insanların davranışları, ruh hali veya sağlığı üzerinde dramatik bir etkisi olduğunu gösteren güçlü kanıtlar bulamamıştır.

        Yine de, bu doğa olayının bazı hassas bireylerde (örneğin bipolar bozukluk hastalarında) dolaylı etkileri olabileceği düşünülmektedir. Geri kalan etkiler ise büyük olasılıkla kültürel kodlarımızın ve kişisel algılarımızın bir ürünü olabilir.

        Kaynak: Healthline, Clevelend Clinic, BBC

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Çöl tozuna yağmur da eşlik edecek! Bu bölgeler için uyarı!
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Motosikletle ağaca çarpan tıp fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Malatya'da kömür yüklü kamyonda yangın
        Malatya'da kömür yüklü kamyonda yangın
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Bekarlık hakikaten sultanlık mı?
        Merz: Almanya tekrardan sorumluluk üstlenecek
        Merz: Almanya tekrardan sorumluluk üstlenecek
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        İzmir'de kazanan çıkmadı!
        Katiliyle böyle eğlendi
        Katiliyle böyle eğlendi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sağlıkta büyük dönüşüme imza attık
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        "Kötü zamanlar geçiriyoruz!"
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Umman: İran ve ABD bir sonraki safhaya geçmek için anlaştı
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Kocaelispor Süper Lig'e çıktı!
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Ece Gürel'in otopsi raporu hazırlandı
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunda son durum!