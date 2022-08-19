Ayak mantarına iyi gelen şeyler 0:00 / 0:00

Buna ek olarak sizlere ayak mantarına iyi gelen şeyler neler anlatacağız. Bu sayede ayak mantarına iyi gelen bitkiler, yağlar ve sabunlar hangileri siz de biliyor olacaksınız. O zaman lafı daha fazla uzatmadan hemen detaylara geçiyoruz…

Ayak Mantarına İyi Gelen Bitkiler

Bilindiği üzere ayak mantarları oldukça rahatsız edici enfeksiyonlardır. Bu sebeple de bir an önce yok olması istenir. Şimdi buna bağlı olarak sizlere ayak mantarına iyi gelen şeyler hakkında önemli ipuçları vereceğiz… Öncelikle ayak mantarını hızlıca geçirmek istiyorsanız bitkisel yöntemleri deneyebilirsiniz.

Kına: Doğal yöntemlerden biri olan kına, ayak mantarını geçiriyor. Kınayı ayağınızın mantarlı bölümüne yakın ve bekleyin. Kısa sürede mantar yok olacaktır. Buna ek olarak kına ayağınızı bakterilerden de korur.

Doğal yöntemlerden biri olan kına, ayak mantarını geçiriyor. Kınayı ayağınızın mantarlı bölümüne yakın ve bekleyin. Kısa sürede mantar yok olacaktır. Buna ek olarak kına ayağınızı bakterilerden de korur. Karbonat ve su: Bu ikili oldukça iyi bir yöntemdir. Hem kokuyu hem kaşıntıyı geçirir. Bunun yanı sıra elma sirkesi ya da beyaz sirke tercih edebilirsiniz. Bu bitkisel tedaviyle mantarınızdan en kısa sürede kurtulabilirsiniz. Ama düzenli ve az kullanım son derece önemlidir.

Ayak mantarına iyi gelen bitkileri sizlerle paylaştıktan sonra yağlardan ve sabunlardan da kısa bir şekilde bahsetmek istiyoruz.

Ayak Mantarına İyi Gelen Yağlar

Ayak mantarına iyi gelen sabunlar ve yağlar…. İşte en önemli çözümlerden birkaçını da sizlerle paylaşacağız. Bu tedavileri mutlaka uygulamanızı tavsiye ediyoruz. Öncelikle ayak mantarına neler iyi gelir dediğimizde yağlardan biraz bahsedelim:

Lavanta Yağı: Kendine has hoş bir kokusu olan lavanta yağını kullanabilirsiniz. Kokuyu ve kaşıntıyı geçirirler. Düzenli kullanımda mantarınızı yok edecektir.

Kendine has hoş bir kokusu olan lavanta yağını kullanabilirsiniz. Kokuyu ve kaşıntıyı geçirirler. Düzenli kullanımda mantarınızı yok edecektir. Çay Ağacı Yağı: Diğer önemli yağ da çay ağacı yağıdır. Bitkisel tedavi yöntemlerinden birisi olan çay ağacı yağı düzenli olarak kullandığınız zaman mantarınıza iyi gelecek. Her gece sürebilirsiniz.

Diğer önemli yağ da çay ağacı yağıdır. Bitkisel tedavi yöntemlerinden birisi olan çay ağacı yağı düzenli olarak kullandığınız zaman mantarınıza iyi gelecek. Her gece sürebilirsiniz. Kekik Yağı ve zeytinyağı karışımı: Bir tatlı kaşığı zeytinyağını ve bir çay kaşığı kekik yağını karıştırın. Bu karışımı da mantarlı bölgeye uygulayın. Yağ kısa sürede etkisini gösterecektir.

İşte ayak mantarına iyi gelen yağlar… Bu yağların her birinin ayrı ayrı faydası bulunuyor. Bu sebeple de mantar üzerindeki etkileri güçlüdür ve çabuk sonuç verirler. Çünkü ayak mantarları kendiliğinden geçecek enfeksiyonlar değildir. Mutlaka bir müdahale gerektirir. Eğer sizlere verdiğimiz bu tavsiyeler işe yaramıyorsa o zaman bir doktora görünebilirsiniz. Size vereceği ilaçları ve kremleri düzenli kullanın ki mantarınız hemen geçsin…

Ayak Mantarına İyi Gelen Sabunlar

Defne sabunu ya da çörek otu sabunları en çok bilinen yöntemlerdir. Bu sabunları kullandığınız zaman ayak mantarlarınız doğal olarak iyileşecek ve kötü kokuları da kalmayacaktır.

Diğer sabunlara bakacak olursak;

Ardıç katranı sabunu

Bal yulaf sabunu

Bıttım sabunu da kullanabilirsiniz. Her birinin mantarınıza iyi geldiğini fark edeceksiniz.

Gördüğünüz gibi ayak mantarına iyi gelen şeyleri sizlere bu şekilde aktarabiliyoruz. Eğer iyileşmesini ve hemen yok olmasını istiyorsanız istediğiniz yöntemi seçin ve uygulayın. Böylece ayak mantarlarınızdan hem kısa sürede kurtulabilirsiniz hem de doktora gitmenize gerek kalmadan çözümü rahatça uygulamış olursunuz. Az önce de belirttiğimiz gibi, tedaviler işe yaramazsa o zaman bir doktora görünmeyi düşünebilirsiniz. Mantarınız yayılmadan hemen önünü kesmeniz gerekiyor.