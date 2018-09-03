Henüz 1-2 yaşlarındaydı...

Alınan bilgiye göre, 1-2 yaşlarında olduğu değerlendirilen koruma altındaki genç bir boz ayının vurularak öldürüldüğüne yönelik Jandarma ekiplerine yapılan ihbarın ardından yapılan çalışma sonucu ayıyı vuran şahıs tespit edildi. İHA'nın haberine göre, olay yerine giden Jandarma ve Gümüşhane Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak incelemede ayının tüfekle ateş edilerek öldürüldüğünü belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucunda ayıyı vuran şahıs tespit edilerek şahsa, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında bin 455 TL idari para cezası ve 16 bin TL tazminat olmak üzere toplamda 17 bin 455 TL para cezası uygulandı.

Genç ayıyı vuran şahsın öldürdükten sonra ayının ayaklarını telle bağlayıp çekerek uçurumdan aşağı attığı belirlendi.

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