Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

"Kalenin etrafında sürpriz bir bulguyla karşılaştık. Surlardan aşağı doğru akmış çok zengin kültür depozitleri gördük. Arkeologlar için bu bir hazine niteliğinde. Bu kültür depozit içinde binlerce hayvan kemiği, işlevini yitirmiş objeler, yazılı belgeler ve mühürler bulduk. Buluntular bizi çok heyecanlandırdı. Araştırmalarda buranın bir çöplük olduğunu gördük.