Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

Urartu Kralı II. Rusa tarafından Van Gölü'ne hakim tepeye yaptırılan Ayanis Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında Urartularda kraliyet ailesinin 'çöplük' olarak kullandığı yeni bir alan ortaya çıkarıldı

ABONE OL
AA
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    Van'ın Tuşba ilçesinde yaklaşık 2 bin 700 yıl önceden bugüne ulaşan süslemeleri, kerpiç duvarları, taş işlemeleriyle Urartu Krallığı'nın en görkemli yapılarından biri olan Ayanis Kalesi'nde 34 yıldır kazı ve restorasyon çalışmaları yürütülüyor.
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    AA'nın haberine göre Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Işıklı başkanlığında yürütülen kazılar, bu yıl kalenin kuzey yamacında yoğunlaştırıldı.
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    Çalışmalarda, Urartularda kraliyet ailesinin çöplük olarak kullandığı yeni bir alan tespit edildi. Burada yapılan kazıda, Urartularda soylu kesimin kullandığı mühür, bulla (mühür baskısı), kanca, seramik parçaları ile çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvan kemiğine rastlandı.
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    Laboratuvar ortamında analiz edilecek buluntuların, Urartularda kraliyet ailesinin başta beslenme koşulları olmak üzere ekonomik ve sosyal yaşamlarına ilişkin önemli ip uçları vermesi bekleniyor.
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    "BULUNTULAR BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

    Prof. Dr. Işıklı, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle 34 yıldır kalede kazı çalışmalarının yürütüldüğünü söyledi.
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    Bu yıl çalışmaların önemli bir alanda yürütüldüğünü anlatan Işıklı, şunları kaydetti:
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    "Kalenin etrafında sürpriz bir bulguyla karşılaştık. Surlardan aşağı doğru akmış çok zengin kültür depozitleri gördük. Arkeologlar için bu bir hazine niteliğinde. Bu kültür depozit içinde binlerce hayvan kemiği, işlevini yitirmiş objeler, yazılı belgeler ve mühürler bulduk. Buluntular bizi çok heyecanlandırdı. Araştırmalarda buranın bir çöplük olduğunu gördük.
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    Kazıları hızlandırmaya gayret ettik. Burada çıkan hayvan kemiklerini tek tek toplayarak bunları dönemsel olarak ayırıyoruz. Kraliyet ailesinin nasıl beslendiğini, hangi dönemlerde neler tükettiklerini ortaya koymaya çalışıyoruz. Yani Urartuların insani boyutunu anlamaya çalışıyoruz. Kalede kraliyet ailesi, seçkinler, elitlerin yaşadığını biliyoruz. O elitlerin günümüze bıraktığı çöplüğünü kazıyoruz. Onların en ufak ayrıntısına kadar hayatlarını öğrenmeye, ip uçları yakalamaya çalışıyoruz."
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    "İLK KEZ URARTULARDA ÇÖPLÜK BİR ALANI KAZIYORUZ"

    Zooarkeolojisi üzerine çalışma yürüten doktora öğrencisi Vedat Sezer de "Kemiklerin büyük bir kısmı büyük ve küçükbaş hayvanlara ait. Bazı kemikler de göçmen ve sucul kuşlara ait. Kemikler üzerinde çok sayıda kasaplık ve tüketim izleri bulunuyor.

     
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

    İşlevini yitirmiş mühür baskıları, bullalar, kancalar da surun dışına atılmış. En şaşırtıcı olanları mühür baskıları oldu. Urartular geniş bir coğrafyada yayılmış. Daha önce çok sayıda hayvan kemiği bulunmuştu. Bunlar genellikle depolarda bulunmuştu. İlk kez Urartularda çöplük bir alanı kazıyoruz" ifadelerini kullandı.
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı
  • Ayanis Kalesi'nde 'kraliyet çöplüğü' ortaya çıkarıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.