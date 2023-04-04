Ayasofya'daki önlemler ile ilgili açıklama

Nak "Hepimizin bildiği üzere Ayasofya Dünya Kültürel Mirasının en nadide eserlerinden biridir. Ayasofya bizim olduğu kadar dünyanın da gözbebeği. Hal böyle olunca hem yurt içinden hem yurtdışından gelerek Ayasofya görmek isteyen, merak eden milyonlarca ziyaretçiyi burada ağırlıyoruz. Bu da beraberinde Ayasofya'da yoğun bir ziyaretçi trafiğini oluşturuyor. Kültürel Miras konusunda da bilinçli ve hassas olmayan ziyaretçiler eserlere bilerek veya bilmeyerek dokunarak hem eserlerin aşınmasına hem de zarar görmesine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle bu dünya mirası eserimizi gelecek nesillere de aktarabilmek amacıyla; doğal olarak korumak zorundayız. Bu amaçla da bazı koruma tedbirleri almamız gerekmektedir. Bu koruma tedbirleri de, konusunda uzman akademisyenlerden oluşan bilim kurulu, yine konusunda uzman sanat tarihçileri, mühendisler, mimarlar gibi kişilerin kararlarını ve önerileri doğrultusunda alınmaktadır" dedi.