Aybüke Albere'den yaza veda pozları

Şarkıcı Aybüke Albere, yaz başından bu yana Çeşme’de geçirdiği tatiline veda etti.

Tatil boyunca deniz ve güneşin tadını çıkaran genç Aybüke Albere, Kleopatra Koyu’nda çamur banyosu yaparak sezonu kapattı.

Mor renkli bir bikini giymeyi tercih eden şarkıcı, fotoğraflarını; "2025 yazı seni çok sevdim. Ama bugün vedalaştık" sözleriyle paylaştı.

Aybüke Albere, yeni şarkısı 'Tatlı Kaçık'ın klip çalışmaları ve kış sezonunun ilk konseri için İstanbul'a döndü.