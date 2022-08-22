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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım!

Kendisi gibi oyuncu olan Alp Navruz ile aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan, doğal haliyle verdiği pozu Instagram'dan yayınladı

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HABERTURK.COM
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Geçtiğimiz yıl aralık ayında aşk yaşadıklarını itiraf eden Ayça Ayşin Turan-Alp Navruz çiftinden yeni fotoğraf geldi. Bodrum tatillerini sonlandırıp, İstanbul'a dönen ikili, objektif karşısına geçti.
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    SIFIR MAKYAJ AYÇA

    Birlikte keyifli anlar yaşayan çift, bu fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Bir hayli neşeli oldukları görülen ikiliden Turan'ın, doğal hali dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun makyajsız pozu takipçilerinden övgü topladı. 

    Fotoğraflar: Instagram
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Ayça Ayşin Turan
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Podyumda, ekranda ya da sahnede gördüğünüz ünlülerin bir de doğal hallerine bakın...
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Bergüzar Korel
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Bergüzar Korel
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Nurgül Yeşilçay
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hande Erçel
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hande Erçel
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Merve Boluğur
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Tuba Büyüküstün
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Eda Ece
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Zeynep Alkan
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Ebru Güneş
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Pelin Öztekin
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hülya Avşar
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hadise
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hadise
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Cansu Taşkın
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Burçin Terzioğlu
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Seda Bakan
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Esra Erol
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Berrak Tüzünataç
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Demet Özdemir
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Merve Çağıran
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Derya Uluğ
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hazal Türesan
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Pınar Deniz
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Büşra Develi
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hatice Şendil
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Hazal Kaya
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Melisa Şenolsun
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Ebru Şahin
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Ebru Şahin
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Özge Özpirinçci
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Özge Özpirinçci
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Gülşen
  • Ayça Ayşin Turan'dan makyajsız paylaşım! - Magazin haberleri

    Gülşen

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