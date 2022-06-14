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Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Aydemir Akbaş hakkında merak edilen bilgiler

Aydemir Akbaş katıldığı 2. sayfa programındaki açıklamaları ile gündem oldu. Eşi Beyhan Benek hakkında samimi açıklamalarda bulunan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Aydemir Akbaş programdaki yorumları ile tartışma yarattı. Peki, Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Aydemir Akbaş'ın hayatı hakkında merak edilen bilgiler...

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  • 01
    Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında,nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? İşte hayatı hakkında merak edilenler

    Konuk olduğu programda kariyeri, evlilikleri ve hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunan usta oyuncu Aydemir Akbaş'ın hayatı merak ediliyor. Türk sinema tarihinin efsane isimleri arasında yer alan Aydemir Akbaş ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik. İşte, detaylar...
  • 02
    Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında,nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? İşte hayatı hakkında merak edilenler

    AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

    Aydemir Akbaş 25 Şubat 1936'da İstanbul'da doğdu Arnavut asıllı Türk senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı. 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul'da doğan Akbaş, Galatasaray Lisesinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı.

    Gazetecilikten sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.
  • 03
    Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında,nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? İşte hayatı hakkında merak edilenler

    Aydemir Akbaş sinemayla 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

    1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu’nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosunun ortaklarından biri oldu. Burada Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

    Cem Davran ile 2007'de çevirdiği "Avrupalı" Ekim 2007'de rekor sayıda kopya ile gösterime girmiştir. Aydemir Akbaş oyuncu olarak 125 filmde görev yaparken, 7 kez de yönetmenlik koltuğuna oturmuştur.
  • 04
    Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında,nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? İşte hayatı hakkında merak edilenler

    Son filmi Şafak Sezer ile ün yapan Kolpaçino 3. Devre'dir. 40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı. Türkiye'nin yaşayan en eski spor yazarlarından biridir. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü kongre üyesidir.
  • 05
    Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında,nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? İşte hayatı hakkında merak edilenler

    AYDEMİR AKBAŞ KAÇ KEZ EVLENDİ?

    Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek’le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.
  • 06
    Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında,nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? İşte hayatı hakkında merak edilenler

    AYDEMİR AKBAŞ'IN ROL ALDIĞI FİLMLER

    1964 Keşanlı Ali Destanı

    1965 Bitmeyen Yol

    1965 Güzel Bir Gün İçin

    1966 Hudutların Kanunu

    1966 At Avrat Silah

    1966 Kovboy Ali

    1966 Çirkin Kral

    1966 Eşrefpaşalı

    1966 Nuh'un Gemisi

    1968 Alevli Yıllar

    1968 Vesikalı Yarim

    1969 Vatan ve Namık Kemal

    1969 Belanın Yedi Türlüsü

    1969 Yaşamak Ne Güzel Şey

    1974 Antar Fi Bilad Ir-Ruman

    1975 Diyet

    1975 Bitirimler Sınıfı

    1975 Ayıkla Beni Hüsnü

    1975 Alemin Keyfi Yerinde

    1975 Ali Cengiz Oyunu

    1975 Çapkın Kızlar

    1975 Kazım'a Bak Kazım'a

    1975 Vay Anasına On Yedii

    1975 İkimiz Bir Fidanız

    1975 Ördek Çıkacak Kaz Çıkacak

    1975 Tantana Kemal

    1976 Kolombo Şakir

    1976 Ah Ne Güzel Nane Şekeri

    1977 Hızlı Giden Yorulur

    1977 Güneş Ne Zaman Doğacak

    1977 Bazıları Cacık Sever

    1978 Bionik Ali Futbolcu

    1978 Astronot Fehmi

    1978 Kendin Pişir Kendin Ye

    1978 Çapkınlar Kıralı

    1978 Zeynelle Veysel

    1978 Yüzme Bilmiyorsan İşin Ne Agaçta

    1979 Haydar

    1979 Delidir Ne Yapsa Yeridir

    1979 Süper Selami
  • 07
    Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında,nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? İşte hayatı hakkında merak edilenler

    1979 Acemi Dolandırıcılar

    1979 Afferin Çocuga

    1979 Öttür Kuşu Ömer

    1979 Tatlı ve Güzel

    1979 İstanbul Geceleri

    1979 Şerefsiz Şeref

    1979 Oooh Oh

    1979 Binlik Nail

    1979 İster Gül İster Ağla

    1980 Nokta İle Virgül: Şaşkın Milyonerler

    1981 Seni Yakacaklar

    1982 Şabancık

    1983 Futboliye

    1984 Lodos Zühtü

    1985 Gazino Bülbülü

    1985 Sevmek

    1986 Ödlek

    1986 Ay Işığı Operasyonu: 007,5

    1987 Düş Yakamdan Osman

    1987 Seyyar Kamil

    1987 Gülüm Benim

    1988 Bir Kulum İşte

    1990 Boynu Bükük Küheylan

    1990 Hanımın Çiftliği

    2004 Yadigar

    2004 Paydos

    2005 Köpek

    2005 Naciye'yi Kim Sevmez

    2006 Cennet Mahallesi

    2007 Avrupalı

    2009 Kolpaçino

    2009 Gölgesizler

    2010 Kutsal Damacana 2: İtmen

    2011 Kolpaçino: Bomba

    2016 Alemde 1 Gece

    2016 Kolpaçino 3. Devre
  • 08
    Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında,nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? İşte hayatı hakkında merak edilenler

    Yönetmenlik Yaptığı Filmler

    1975 Tipsiz

    1987 Düş Yakamdan Osman

    1989 Dilekçe

    1989 Bakımsız Tarzan

    1989 Hopla Dünya

    1990 Muhteşem Enayi

    1990 Çılgın Berber

    Tiyatro

    1960 Hakkımı Ver Hakkı

    1960 Keşanlı Ali Destanı

    1960 Düş Yakamdan Osman

     

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