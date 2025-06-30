Aydilge: Benzer pozlar vermek istedik

Şarkıcı Aydilge, kendisi gibi müzisyen eşi Utku Barış Andaç ile birlikte sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı'nın Cannes'da geçirdikleri tatil anlarını paylaşmasının ardından, Aydilge de sosyal medya hesabından ünlü çift ile birlikte olduğu fotoğrafları paylaştı.

Aydilge, paylaşımına bir not düşerek şu ifadeleri kullandı; "Tatilde bile her daim harika görünen Hande Erçel ve sevgilisi gibi çiftlere benzer pozlar vermek istedik. Olamadı. Bizim havalılık ve seksilik çabamız, Utku'nun çikolata ısırışıyla son buldu."

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Aydilge devamında ikinci fotoğraf için, "İkinci fotoğraf güzel olacaktı aslında ama maalesef kafamı çekememişiz." dedi.

Üçüncü fotoğrafta ise eşi Utku’nun saray figürlerini aldığına dikkat çeken şarkıcı; "Onu da hava atmak için koydum ama attığım havayı tutan olmadı, olsun" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fotoğraflar: Instagram