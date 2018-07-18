1 | 5

Aydilge ile eşi Utku Barış Andaç balayı için gittikleri Karadağ’dan dönüşte ayaklarının tozuyla Kuşadası’nda düzenlenen Gençlik Festivali’nde sahneye çıktı. İkili konserden sonra da soluğu havuzda aldı. Utku Barış Andaç, Aydilge’yi kucakladığı gibi suya atladı.