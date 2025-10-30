Aydın - Ankara kaç kilometre? Aydın - Ankara arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Aydın'dan Ankara'ya gitmek, Ege'nin ılıman ve verimli coğrafyasından, bozkırın ortasında planlı bir şekilde yükselen bir başkentin resmi atmosferine doğru yapılan bir geçiştir. Bu yolculuk, antik İyonya'nın ve Menderes Nehri'nin suladığı medeniyetlerin izlerini geride bırakıp, Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği ve modern Türkiye'nin temellerinin atıldığı bir şehre varmaktır. Karayolunun sunduğu konfor, hava yolunun hızı ve yakın gelecekte Yüksek Hızlı Tren'in vaat ettiği devrim...

AYDIN - ANKARA KAÇ KİLOMETRE, KAÇ KM?

Aydın ile Türkiye'nin başkenti Ankara arasındaki mesafe, karayoluyla yapılan yolculuklarda en çok tercih edilen ve en mantıklı olan Afyonkarahisar güzergahı üzerinden hesaplandığında oldukça net bir değere sahiptir. Aydın şehir merkezinden Ankara şehir merkezine (Kızılay) olan uzaklık, yaklaşık olarak 585 kilometredir.

Bu uzun mesafe, Türkiye'nin iki farklı coğrafi bölgesinde yer alan iki büyük şehri birbirine bağlayan, neredeyse tamamı yüksek standartlı, bölünmüş yollardan oluşan bir rotayı kapsar. Dolayısıyla, Aydın - Ankara kaç kilometre sorusunun yanıtı, bir tam günün ayrılması gereken, orta-uzun mesafeli bir yolculuğa işaret etmektedir. Planlama yaparken Aydın - Ankara kaç km sorusunu 580-590 km bandında düşünerek, yolculuğun gerektireceği zaman ve mola ihtiyaçlarını doğru bir şekilde öngörmek önemlidir.