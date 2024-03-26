Aydın Ayaydın: Sayın Ahmet Aras belli ki bana oy verecek

CHP’nin Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras önceki gün Bodrum’da bir haber sitesine verdiği röportajda Muğla’nın sorunlarının çözülmesi için güçlü bir Muğla lobisine ihtiyaç olduğunu, başında da Aydın Ayaydın’ın olması gerektiğini söyledi.

Aras, Muğla’nın çok büyük sorunları olduğunu kabul ederken, bir türlü bitmeyen, uzayan çalışmaların halkı bezdirdiğini, çok şikayet geldiğini, kendilerinin de yıprandığını ifade etti.

Aynı zamanda mevcut Bodrum Belediye Başkanı olan Aras, Turgutreis’teki çalışmalardan söz ederken "İşi yapan firmanın çalışmaları çok hoyratçaydı. Vatandaşımız çok mağdur oldu" dedi.