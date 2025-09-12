Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde gerginlik

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nin bugün 18.00'de yapılacak eylül alı olağan toplantısına meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı. CHP’li üyeler salonda yer kalmadığı için içeri alınmak istenmedi. Ancak CHP’liler, zor da olsa salona girdi.

ÇERÇİOĞLU TOPLANTIYA GELMEDİ

Toplantıya başkanlık yapması beklenen, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise toplantıya gelmedi.

Onun yerine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Polat Bora Mersin toplantıya başkanlık yaptı. Salonda meclisi takip etmek isteyen CHP’li üyeler ile AK Parti’li üyeler karşı karşıya geldi. Tıklım tıklım dolu salonda karşılıklı sloganlar atıldı. CHP'li bir üyenin meclise başkanlık eden Mersin’e kalem fırlatmasıyla gerginlik tırmandı. Başkan Mersin, toplantıyı 16 Eylül saat 18.00’e erteledi.

REKLAM

POLİS EKİPLERİ EŞLİĞİNDE ÇIKARILDILAR

Mersin'in salondan ayrılmasıyla sloganlar tekrar başladı. Taraflar kontrollü olarak belediye binasından polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Belediye binasının önünde AK Parti’liler Recep Tayyip Erdoğan sloganları atmaya bir süre daha devam edip, ardından dağıldı.