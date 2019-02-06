Olay, Aydın'ın Koçarlı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Mersinbelen’den Çallı bölgesine gündelikçi olarak çam ağaçlarından kozalak toplamaya giden Ali Günaydın, akşam saatlerinde çıktığı yüksek bir çam ağacından düştü. İHA'nın haberine göre; çevredekiler tarafından bahçeden alınan talihsiz işçi 112 Ambulansı ile Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Köyde yalnız yaşadığı ve hiç evlilik yapmadığı öğrenilen Ali Günaydın’ın ölümü herkesi üzerken, talihsiz işçinin küçüklüğünden beri geçimini kozalak toplama işçisi olarak kazandığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden talihsiz işçinin iç organlarının düşme sonucu patladığı öğrenildi.