Aydın'da çıkan tartışma sonucu bir adam pompalı tüfekle öldürüldü
Aydın'da bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ömer İncekaya ağır yaralandı. Gelen ekipler, İncekaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı
Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:39
Aydın’ın Efeler ilçesinde bir grup arasında çıkan kavgada Ömer İncekaya (36), pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü.
BİLİNMEYEN NEDENDEN TARTIŞTILAR
DHA'daki habere göre olay; saat 00.30 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
ATEŞ AÇILDI
Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açıldı.
KANLAR İÇİNDE YIĞILDI
Vücuduna saçmalar isabet eden Ömer İncekaya, kanlar içinde yere yığıldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, İncekaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
3 KİŞİ GÖZALTINDA
Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
