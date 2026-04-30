        Haberler Gündem 3. Sayfa Aydın'da çıkan tartışma sonucu bir adam pompalı tüfekle öldürüldü | Son dakika haberleri

        Aydın'da çıkan tartışma sonucu bir adam pompalı tüfekle öldürüldü

        Aydın'da bir grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında pompalı tüfekle açılan ateş sonucu Ömer İncekaya ağır yaralandı. Gelen ekipler, İncekaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Nisan 2026 - 11:39 Güncelleme:
        Tartışma sonucu öldürüldü
        Aydın’ın Efeler ilçesinde bir grup arasında çıkan kavgada Ömer İncekaya (36), pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü.

        BİLİNMEYEN NEDENDEN TARTIŞTILAR

        DHA'daki habere göre olay; saat 00.30 sıralarında Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Bir grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

        ATEŞ AÇILDI

        Kavga sırasında pompalı tüfekle ateş açıldı.

        KANLAR İÇİNDE YIĞILDI

        Vücuduna saçmalar isabet eden Ömer İncekaya, kanlar içinde yere yığıldı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, İncekaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        3 KİŞİ GÖZALTINDA

        Polis, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliyi gözaltına alındı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Goyan aşireti düğünler için kısıtlamaya gitti

        Şırnak'ın en büyük aşiretlerden biri olan Goyan aşiretince düğünler için yeni kararlar aldı. Takılacak altından hediyelere, çekimden orkestraya kadar 21 farklı konuda kısıtlama getiren aşiret, gençlerin rahat bir şekilde evlenmelerinin yolunu açtı. (IHA)

