Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Aydın'da dağlık alanda insan kemikleri bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde insan kemiklerine rastlanılan alanda kayıp olarak aranan 71 yaşındaki İsmail Demiral'a ait kimlik bulundu

Aydın'da dağlık alanda insan kemikleri bulundu
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

Alınan bilgiye göre, Topandağı mevkisinde bir vatandaş jandarma ekiplerine insan kemikleri gördüğü yönünde bilgi verdi.

Bölgeye giden jandarma ve polis, insan kemikleri buldu. Kemiklerin yakınında bulunan kıyafetlerin üzerinden geçen yıl 14 Ekim'de hakkında kayıp ihbarı verilen İsmail Demiral'a (71) ait kimlik çıktı.

Haberi duyan Demiral'ın yakınları olay yerine geldi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kemiklerin kriminal inceleme için Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

Bağcılı Mahallesinde yaşayan İsmail Demiral, geçen yıl 14 Ekim'de evden ayrılmış, bir süre kendisinden haber alınamayan Demiral için arama çalışması başlatılmıştı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Isparta'da karbonmonoksitten zehirlenen anneanne ile torunu öldü
GÜNDEM Sobadan zehirlenen anneanne ile torunu öldü
BİLSEM öğretmen atama kılavuzu yayınlandı! 2023 BİLSEM öğretmen atama başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları neler?
GÜNDEM BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzu yayınlandı!
Muğla'da otomobilin devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
GÜNDEM Otomobil devrildi! Sürücü hayatını kaybetti
PTT PERSONEL ALIMI 2023 | PTT personel alımı ne zaman yapılacak? PTT personel alımı başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM Gözler PTT personel alımı ilanında!
Giresun´da karı-koca evde ölü bulundu
GÜNDEM Giresun´da karı-koca evde ölü bulundu
Düğünde "Horon mu, halay mı" kavgası
GÜNDEM Düğünde "Horon mu, halay mı" kavgası
Pendik’te düğünde "halay mı, horon mu" kavgası
GÜNDEM Halay mı horon mu kavgası
İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası hangi gün yatacak, burs ücreti ne kadar, kaç TL oldu?
GÜNDEM 2023 İOKBS bursu ödeme tarihleri
TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ 2023 | TOKİ arsa kura çekimi başlıyor! Şubat ayı kura çekilişleri ne zaman ve hangi illerde yapılacak?
GÜNDEM TOKİ arsa kuraları başlıyor!
İMAR AFFI SON DURUM 2023 | İmar barışı affı gelecek mi, Meclis'ten geçecek mi? İmar barışı ne zaman çıkacak, son durum ne?
GÜNDEM İmar affında son durum!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.