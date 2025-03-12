Aydın'da genç kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, genç kadın silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Hisar Mahallesi'nde silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; ekipler, otomobilin yanında bir kadını silahla vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin araştırmasında ölen kişinin Meltem Menteşeli (33) olduğu tespit edildi. Aracın da Menteşeli'nin eşine ait olduğunu belirleyen ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

*Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.