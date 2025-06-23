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        Haberler Gündem Çevre Aydın'da hafta sonu 11 yangın çıktı | Son dakika haberleri

        Aydın'da hafta sonu ormanlık ve zirai alanlarda 11 yangın çıktı

        Aydın'da hafta sonu ormanlık ve zirai alanlarda çıkan 11 yangına, Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri havadan ve karadan müdahale etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 12:35 Güncelleme: 23.06.2025 - 12:35
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        Aydın'da hafta sonu 11 yangın çıktı
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        Aydın kent genelinde 2'si ormanlık, 9'u zirai alan olmak üzere toplam 11 farklı noktada yangın çıktı. Yangınlara Aydın Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi anında müdahale etti.

        Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangın ihbarı alınmasıyla birlikte tüm personeli teyakkuza geçirerek bölgelere sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarına uçakların yanı sıra helikopterler de destek verdi.

        Efeler ilçesine bağlı Savrandere Mahallesi'nde yerleşim alanından ormana sıçrayan yangına gece görüş donanımlı iki helikopterin de dahil olmasıyla müdahale gece boyunca sürdü. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmaması için iş makineleriyle müdahale edilirken, ekipler zorlu arazi şartlarına rağmen yangını kontrol altına almak için yoğun çaba gösterdi.

        Yangınların söndürülmesi için hem karadan hem havadan adeta zamanla yarışan ekipler, ormanlık alanların yanı sıra zeytinlik ve tarım arazilerinin zarar görmemesi için büyük gayret gösterdi.

        Yetkililer, yaz mevsimiyle birlikte artan yangın riskine karşı vatandaşları uyararak, açık alanda ateş yakmamaları ve ormanlık alanlarda dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

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        #Aydın Haberleri
        #orman yangını
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