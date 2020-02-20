Alınan bilgiye göre, Cemal Bunar (36) yönetimindeki 09 C 1934 plakalı otomobil, Aydın'dan İzmir yönüne seyir halindeyken Germencik ilçesi Kızılcapınar mevkisi yakınlarında trafik levhalarına çarpıp takla atarak demir yoluna devrildi.
Bu arada, makinist Turgay Başak idaresindeki İzmir-Denizli seferini yapan yük treninin çarptığı otomobil bir süre raylarda sürüklendi.
AA'nın haberine göre; kazada ilk çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü Bunar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Bunar'ın cenazesi Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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