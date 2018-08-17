Söke'de yaşayan A.K., dün (çarşamba) öğle saatlerinde ortadan kayboldu. Ailesi, kendisine ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından A.K.'nin saat 13.40 sıralarında, yanında A.Ç. ile Söke Otogarı'na geldiğini belirledi. Bunun üzerine soruşturmaya burada yoğunlaşan polis ekipleri, kızın, A.Ç. ile İzmir'e giden bir yolcu otobüsüne bindiği tespit etti.

DHA'nın haberine göre polis, A.K.'nin bulunması için çalışmalarını sürdürürken, bu sabah sürpriz bir gelişme yaşandı. 155 Polis İmdat ihbar hattını arayan A.K., A.Ç. tarafından kaçırıldığını, İzmir'in Urla ilçesindeki bir evde tutulduğunu belirtip, yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenleyip A.K.'yi kurtardı. A.Ç., ise gözaltına alındı. Kurtarılan A.K. ve şüpheli A.Ç., Söke'den gelen polis ekiplerine teslim edildi. A.Ç.'nin polisteki işlemlerinin ardından bugün Söke Adliyesi'ne sevk edileceği bildirildi. A.K.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edileceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ