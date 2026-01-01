Habertürk
        Aydın'da tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü | Son dakika haberleri

        Aydın'da tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Aydın'da kuzen cinayeti meydana geldi. 28 yaşındaki T.Y., bilinmeyen nedenle tartıştığı amcasının oğlu 22 yaşındaki İlhan Yıldız'ı av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Gözaltına alınan kuzen T.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 16:45 Güncelleme: 01.01.2026 - 16:45
        Tartıştığı kuzenini öldürdü
        Aydın'ın Nazilli ilçesinde T.Y. (28), tartıştığı amcasının oğlu İlhan Yıldız'ı (22) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

        DHA'nın haberine göre olay; dün saat 18.00 sıralarında Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan İlhan Yıldız, amcasının oğlu T.Y.'ye ait evin bahçesinde otururken aralarında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.Y., av tüfeğiyle İlhan Yıldız'a ateş açtı.

        KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

        Sağ omzuna saçmalar isabet eden Yıldız, kanlar içinde yerde kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Yıldız, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Olay sonrası kaçan T.Y. ise bugün sabah saatlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. T.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

