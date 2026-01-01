Aydın'da tartıştığı kuzenini av tüfeğiyle vurarak öldürdü
Aydın'ın Nazilli ilçesinde T.Y. (28), tartıştığı amcasının oğlu İlhan Yıldız'ı (22) av tüfeğiyle vurarak öldürdü.
DHA'nın haberine göre olay; dün saat 18.00 sıralarında Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana geldi. Çiftçilik yapan İlhan Yıldız, amcasının oğlu T.Y.'ye ait evin bahçesinde otururken aralarında tartışma çıktı.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında T.Y., av tüfeğiyle İlhan Yıldız'a ateş açtı.
KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Sağ omzuna saçmalar isabet eden Yıldız, kanlar içinde yerde kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Yıldız, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yıldız, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sonrası kaçan T.Y. ise bugün sabah saatlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. T.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.