        Aydın'daki Taşköprü'de temizlik sırasında tarihi parça bulundu

        Aydın'daki Taşköprü'de temizlik sırasında tarihi parça bulundu

        Aydın'ın Söke ilçesindeki Sarıkemer bölgesinde, Devlet Su İşleri (DSİ) ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmaları sırasında tarihi Taşköprü'ye ait olabileceği düşünülen mermer parça bulundu

        Giriş: 02.09.2025 - 14:55 Güncelleme: 02.09.2025 - 14:55
        Temizlikte bulundu! Muhafaza altına alındı
        Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan ve Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı 'İnatçı' filminin çekildiği Taşköprü çevresinde DSİ 21’inci Bölge Müdürlüğü ekipleri geçen hafta temizlik çalışması başlattı.

        Çöpler ve katı atıklar kepçelerle bölgeden kaldırılırken, dip çamuru arasından mermer bir sütun parçası çıktı.

        Daha önce de çökmeler sırasında Bizans dönemine ait motifli bir kilit taşı bulunan köprüde çalışmalar sırasında fark edilen sütun parçasının köprünün yapımında devşirme malzeme olarak kullanıldığı değerlendirildi.

        Sarıkemer'deki Taşköprü'nün her kış yağışlarla birlikte sürüklenen ağaç kütükleri ve çöpler nedeniyle zarar gördüğünü belirten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, köprünün korunması için yüzer bariyer sistemi kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Göz göre göre tarihi Taşköprü yok oluyor. Kuzey tarafına bariyer kurulursa köprü baskıdan kurtulur, sucul canlıların geçişi de engellenmez. En önemlisi çöplerin suya atılmamasıdır" dedi.

        Öte yandan bulunan parçanın molozlar arasında kaybolmaması için muhafaza altına alındığı, Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na teslim edileceği öğrenildi.

