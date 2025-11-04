Aydın'da kaza, 28 Mayıs'ta saat 17.30 sıralarında, Kocagür Mahallesi 3654 Sokak’ta meydana geldi.

Enes Çelebi (4) ile annesi Durdu Çelebi, akrabalarının nişan törenine geldi.

KAMYONETİN YANINDA AĞIR YARALI BULUNDU

DHA'daki habere göre hazırlıkların yapıldığı anda Enes Çelebi evin önünde park halinde bulunan ve annesinin kuzenine ait olan kamyonetin yanında ağır yaralı bulundu. Yakınlarının, kamyonetin kasasına tırmanmaya çalışırken dengesini kaybedip düştüğünü düşündüğü Enes Çelebi, çağırılan ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

AİLENİN TEK ÇOCUĞUYDU

Tedaviye alınan Enes Çelebi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Enes Çelebi'nin babasının cezaevinde bulunduğu ve ailenin tek çocukları olduğu öğrenildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ, TUTUKLANDI

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde JASAT, Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol ekiplerince yapılan soruşturma sonucunda, Mustafa Öğe'nin, kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada küçük Enes’i fark etmeyerek ezdiği tespit edildi. Gözaltına alınan Mustafa Öğe, ifadesinde suçunu itiraf etti. Mustafa Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: SÜRÜCÜ KUSURLU

Mustafa Öğe, hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. Aydın 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Öğe ve hayatını kaybeden küçük Enes'in cezaevinde bulunan babası Ferhat Çelebi, ses ve görüntülü bilişim sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Taraf avukatları ise salondaki yerlerini aldı. Duruşmada, bilirkişi raporunda kamyonet sürücü Mustafa Öğe'nin kusurlu olduğu belirtildi. Savcı mütalaasında sanık Öğe'nin 'Taksirle ölüme neden olma' suçunu işlediği ifade edip, cezalandırılması istedi.