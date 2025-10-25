Habertürk
        Aydın haberleri: Düğün dönüşü ölüm haberi kahretti | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Düğün dönüşü ölüm haberi kahretti!

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir düğünden dönerken motosikleti ile bariyerlere çarparak kaza yapan 21 yaşındaki Eren Davulcu hayatını kaybetti. Acı haberle gencin ailesi ve yakınları yasa boğuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 11:40 Güncelleme: 25.10.2025 - 11:40
        Düğün dönüşü ölüm haberi kahretti!
        Aydın'da yürek yakan kaza, Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir arkadaşının düğününe katılan Eren Davulcu (21) düğün sonrası motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı.

        BARİYERLERE ÇARPTI

        İHA'daki habere göre Bozdoğan yolu otoban girişine gelen genç sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

        KAZADA AĞIR YARALANDI

        Çarpmanın etkisiyle savrulan Davulcu, kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        DAHA 21 YAŞINDAYDI

        Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        #Aydın
        #Son dakika haberler
