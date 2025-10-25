Aydın'da yürek yakan kaza, Nazilli Bozdoğan yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir arkadaşının düğününe katılan Eren Davulcu (21) düğün sonrası motosikletiyle evine dönmek üzere yola çıktı.

BARİYERLERE ÇARPTI

İHA'daki habere göre Bozdoğan yolu otoban girişine gelen genç sürücü, henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı.

KAZADA AĞIR YARALANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Davulcu, kazada ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DAHA 21 YAŞINDAYDI

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede gencin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki gencin ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.