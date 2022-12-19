Sobadan sızan karbonmonoksit gazı 2 can aldı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)AYDIN'ın Karpuzlu ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Muharrem (73) ve Gülfer Akın (71) çifti hayatını kaybetti.
Olay, saat 12.00 sıralarında kırsal Ovapınar Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Dün gece sobayı yaktıktan sonra uyuyan Muharrem Akın ve eşi Gülfer Akın, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çiftten haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler yaşlı çifti harekesiz olarak yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akın çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çift yapılan incelemenin ardından Karpuzlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Karpuzlu Burhan CEYHAN
2022-12-19 18:34:49
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