Kuşadası'nda sahte içkiden ölüm şüphesi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Durmuş Ali Işıldak, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.

Olay, dün gece Davutlar Mahallesi Altun Sokak'ta meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen Durmuş Ali Işıldak'dan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesicidelici alet yaralanması izi bulunmayan Işıldak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş bidonların bulunduğu belirtildi.

Işıldak'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeninin, otopsiyle belli olacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY

2022-12-26 13:56:20



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