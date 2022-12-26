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Kuşadası'nda sahte içkiden ölüm şüphesi

DHA

Kuşadası'nda sahte içkiden ölüm şüphesi


Tülay AKSAY/KUŞADASI (Aydın), (DHA)AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Durmuş Ali Işıldak, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeni, otopsiyle belli olacak.
Olay, dün gece Davutlar Mahallesi Altun Sokak'ta meydana geldi. Emekli olduğu öğrenilen Durmuş Ali Işıldak'dan haber alamayan yakınları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, üzerinde herhangi bir kesicidelici alet yaralanması izi bulunmayan Işıldak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin evde yaptığı incelemede, alkol kokan boş bidonların bulunduğu belirtildi.
Işıldak'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Sahte içkiden zehirlendiği ihtimali üzerinde durulan Işıldak'ın kesin ölüm nedeninin, otopsiyle belli olacağı belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Tülay AKSAY
2022-12-26 13:56:20

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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