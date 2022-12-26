5 aylık hamile eşi ölüme itilen göçmen yaşadıklarını ağlayarak anlattı



Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının ölüme terk ettiği 43 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 1'i 5 aylık hamile 2 kadının hayatını kaybettiği olayda hamile eşi Acheng Meryem Shakul'u (21) kaybeden Liberye uyruklu Muhammed Shakul (25) yaşadıklarını ağlayarak anlattı. Shakul'un kız kardeşi Rıhanna İbrahim, "Havaya ateş ediyorlardı. Ablamı kaybettim, çok kötüyüm" dedi. Bottaki göçmenlerin John Jones'ın (28) iç çamaşırına sakladığı cep telefonuyla yaptığı ihbarla kurtarıldığı ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, 21 Aralık saat 06.38'de Kuşadası ilçesi açıklarında bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesiyle bölgeye 1 Sahil Güvenlik botu sevk etti. Tespit edilen lastik bottaki 43 düzensiz göçmen sağ kurtarıldı. Biri 5 aylık hamile olan Acheng Meryem Shakul ve 1 kadının daha cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan göçmenler, ifadelerinde, Yunanistan Sahil Güvenliği tarafından Sisam Adası önlerinde durdurulup motorlarının alındığını, botlarının halatla çekilip sürüklendiklerini, ikinci bir Yunan unsurunun daha bölgeye gelip, oluşturduğu dalga sonucu botlarının su almaya başladığını ve bu sırada kargaşa yaşandığını anlattı.

'ÇOK ÜZGÜNÜM'

Olayda eşi Acheng Meryem Shakul'u kaybeden Muhammed Shakul, yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlatarak, şu ifadeleri kullandı:

"4 ay önce yasal yollardan Türkiye'ye geldik. Eşim 5 aylık hamileydi. Bot su aldığında eşim 'Yardım edin' diye bağırıyordu. Çok üzgünüm. Biz botun içindeydik, sular üzerimize doğru geliyordu. Yunan Sahil Güvenlik bizi sürekli sıkıştırıyordu. Telefonla arandıktan 50 dakika sonra Türk Sahil Güvenlik geldi. Türk Sahil Güvenlik bize iyi davrandı. Eşimi kaybettim ama ben iyiyim."

Hamile ablasının gözlerinin önünde boğulduğunu belirten kız kardeşi Rıhanna İbrahim ise "Ben botta ayaktayken, ablam ise o sırada oturuyordu. Havaya ateş ediyorlardı. Korku dolu anlar yaşadık. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ablamı kaybettim" ifadelerini kullandı.

Bottaki diğer göçmenlerin John Jones'ın sakladığı cep telefonuyla yaptığı ihbarla kurtarıldığı ortaya çıktı. Olaydan sonra sakladığı telefonu çıkarıp, 112'yi arayarak Türk Sahil Güvenlik'ten yardım isteyen John Jones da "Arkadaşımın telefonuydu. İç çamaşırımın içinde sakladım. Olaydan hemen sonra 112'yi arayarak Sahil Güvenlik'ten yardım istedim. Konum istediler; gönderdim. Bizi bu şekilde kurtardılar" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / Kuşadası Burhan CEYHAN

2022-12-26 15:16:32



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