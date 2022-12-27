Aydın BŞB filede Galatasaray'a konuk

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AYDIN, (DHA)MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak evinde PTT'yi 3-1 mağlup ederek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 13'üncü hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile karşılaşacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Ligde 11 maçta 4 galibiyet alabilen mavi-beyazlılar 10'uncu sırada, 12 karşılaşmada 7 galibiyet elde eden sarı-kırmızlı takım ise 5'inci basamakta yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2022-12-27 11:53:25



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