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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'li Özhaseki, Aydın'da

DHA

AK Parti'li Özhaseki, Aydın'da


Burhan CEYHAN/ Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, bir dizi ziyaret için Aydın'a geldi. 
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Aydın'da bir dizi ziyaretlerde bulundu. Özhaseki, Devlet Su İşleri (DSİ) 21 Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve partililerle kahvaltıda bir araya geldi, ardından partisinin Aydın İl Başkanlığında basın toplantısı düzenledi. AK Parti hükümetinin eğitim, sağlık, savunma ve sanayi alanındaki yatırımları ve yerel idarecilik uygulamaları hakkında bilgi veren Özhaseki, Aydın Valiliği'ni de ziyaret etti. Özhaseki, valilik ziyareti sonrasında İYİ Parti'den istifa edip AK Parti'ye geçen Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile Nazilli ilçesinde bir araya geldi. Özhaseki'yi Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Metin Yavuz, Rıza Posacı, AK Parti MKYK üyesi Seda Sarıbaş, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti Nazilli İlçe Başkanı Mustafa Abak ve partililer karşıladı. Karşılamada Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz de hazır bulundu.
Özhaseki, burada kentteki eksiklikler ve yapılacak projeler hakkında düzenlenen istişare toplantısına katıldı. Özhaseki yaptığı konuşmada, "Bugün biz buraya ders çalışmaya geldik. Projeleri tek tek inceleyeceğiz. Nasıl yardımlaşırız bunu konuşacağız. Nazilli Belediye Başkanımızla oturup istişarelerimizi yapıyor ve projelerini takip ediyoruz. Bizim amacımız belediyecilikte, hizmet. Senelerdir bu amaçta bütün belediyelerimize ziyarete gidiyoruz. Aslında Aydın, İzmir ve Muğla programları dahilinde gerçekleşecekti. Değerli Başkanımızın büyük AK Parti ailesine katılmasıyla programı öne çekerek bugün Nazilli'ye geldik. 'Allah utandırmasın, güzel işler yapılsın' diye dua ediyoruz. Belediyecilik felsefemiz, insanlığa hizmet, mahlukata şefkat, tevazu üzerine kuruludur. İnsanlığa hizmetten kastımız şu; hiç kimseyi ayırt etmeden din, mezhep, meşrebine ve ırkına bakmadan hizmet etmek. Bu amaçladır ki yaptığımız, girdiğimiz bütün seçimlerde AK Parti olarak bizler hem genelde hem yerelde 20 senedir birinciyiz. İnsanlar neden bir partiye durmadan oy veriyorlar? Neden hala birinci yapıyorlar? 20 sene geçtiği halde o insanlara iltifat ediyorlar? Bunların tek bir cevabı var arkadaşlar o da hizmet, yapılan güzel işler" ifadelerini kullandı. Özhaseki, yarın da kentteki ziyaretlerini sürdürecek. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Aydın / Nazilli Burhan CEYHANBahattin ALBAYRAK
2022-12-27 18:59:56

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