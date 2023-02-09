Efeler 09 SFK Ali Armanç'a ağlıyor



AYDIN, (DHA) Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki deprem felaketi Türkiye'nin her iline ateş düşürürken, TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yer alan Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK, 12 yaşındaki Ali Armanç Demirok'un vefatıyla sarsıldı. Yeşil-beyazlı kulübün malzeme sorumlusu Erdinç Demirok'un kuzeni olan 12 yaşındaki Ali Armanç, Antakya'da yakalandığı depremde hayatını kaybetti.

Efeler 09, Ali Armanç için, "Başımız sağolsun. Kulübümüzün Malzeme Sorumlusu Erdinç Demirok'un 12 yaşındaki kuzeni Ali Armanç Demirok'un Hatay Antakya'da yaşanan deprem felaketi sonucunda vefat ettiği haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Kardeşimiz merhum Ali Armanç'a Allah'tan rahmet; Erdinç kardeşimize, ailesine ve tüm sevenlerine de başsağlığı diliyoruz" mesajını paylaştı.DHA-Spor Türkiye-Aydın AYDIN, (DHA)

2023-02-09 11:13:04



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