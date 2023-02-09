83'üncü saatte kurtarıldı, alkışlarla hastaneye götürüldü (2)

KURTARILMA ANI KAMERADA
Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 katlı binanın enkazından 83'üncü saatte sağ çıkarılan Arif Kuzuluk'un kurtarılma anına ait görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kurtarılma anına ilişkin görüntülerde Kuzuluk'un ekiplerin "Başka biri var mı Arif?" sorusuna "Ağabey öbür tarafta ufak bir kardeşim bir de annem var. Annemi ve kardeşimi de kurtarın" cevabını gözyaşları arasında verdiği anlar yer alıyor.Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)-
DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN
2023-02-09 18:04:33
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