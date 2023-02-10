Kuşadasıspor Kartop'u açıkladı

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KUŞADASI, (DHA) TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kötü gidişin ardından Play-Off hattındaki yerini tehlikeye atan Kuşadasıspor, teknik direktör Bülent Ataman'la yollarını ayırmasından sonra Levent Kartop'la anlaşıldığını resmen duyurdu. Kariyerinde daha önce Süper Lig'de Denizlispor'un yanı sıra 1922 Konyaspor ve Adıyamanspor FK'yı çalıştıran 43 yaşındaki Kartop'un yardımcılıklarını Mithat Çulcuoğlu, Onur Tuncer, Ramazan Burak Öner, Kubilay Şendurur ve Serhat Kartal yapacak. DHA-Spor Türkiye-Aydın / Kuşadası KUŞADASI, (DHA)

2023-02-10 13:05:33



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