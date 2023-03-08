Efeler 09 SFK iki transfere lisans çıkardı

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Efeler 09 SFK, 5 Mart'ta biten ara transfer sezonunun son gününde kadrosuna dahil ettiği orta saha oyuncusu Okan Saraçoğlu ve stoper Nihat Koç'un lisansını çıkardı. Son olarak Osmaniyespor forması giyen Okan ile Adıyaman FK'dan gelen Nihat bu hafta görev verilmesi durumunda Bursa Yıldırımspor deplasmanında görev alabilecek.
Galatasaray altyapısında yetişen 25 yaşındaki Okan, Başakşehir, İskenderunspor, Güneş Holding Çankaya FK, Pendikspor, İstanbulspor, Etimesgut Belediyespor, Adıyaman FK, Ceyhanspor, Kahramanmaraşspor ve son olarak Osmaniyespor'da top koşturdu. 21 yaşındaki Nihat ise Futbola İstanbul Gençlerbirliği'nde başladı, Adıyaman FK'da profesyonel oldu.DHA-Spor Türkiye-Aydın / Nazilli Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)
2023-03-08 12:19:51
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