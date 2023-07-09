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        Traktöre çarpan otomobildeki gurbetçi çift öldü; aileden 2 kişi de ağır yaralı

        DHA txt
        Giriş: 09.07.2023 - 10:25
        Traktöre çarpan otomobildeki gurbetçi çift öldü; aileden 2 kişi de ağır yaralı

        Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)-AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Hollanda'dan Türkiye'ye tatil için gelen ailenin içinde bulunduğu otomobil, traktör ile bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü Şevket Güngör (60) ile eşi Emine Güngör (57) hayatını kaybetti,  yanlarındaki 1'i çocuk 2 kişi de ağır yaralandı.

        Kaza, saat 10.30 sıralarında Aydın-Denizli kara yolu Pamukören Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Hollanda'dan Türkiye'ye tatile gelen Şevket Güngör'ün kullandığı 60 DJ BX plakalı otomobil, aynı yönde giden Veli Ö. idaresindeki 09 F 3048 plakalı traktör ile bir evin duvarına çarptı. Kazada sürücü ile eşi Emine Güngör hayatını kaybetti, İklime Güngör (41) ile Umut Güngör (3) ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Traktör sürücüsü Veli Ö. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Kuyucak Burhan CEYHAN

        2023-07-09 10:24:42

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