İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti´den istifa etti

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´ın İncirliova İlçe Belediye Başkanı Aytekin Kaya, 2019 yerel seçimlerinde seçildiği İYİ Parti´den istifa etti.

2019 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti´den İncirliova Belediye Başkanı Seçilen Aytekin Kaya, yerel seçimlere 8 ay kala partisinden istifa ettiğini açıkladı. Kaya yaptığı yazılı açıklamada; "Geçtiğimiz günlerde İncirliova´da yaşanan olaylar parti içinde sıradan bir delege seçimi olmaktan çıkmış, birilerinin ucuz siyasi menfaat kavgasına dönüşmüştür. Yaşanan bu çirkin olaylar beni artık İncirliova´nın geleceği için bir karar almaya zorlamıştır. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu´nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum, şahsıma göstermiş olduğu haksız tepki sebebiyle artık Özlem Çerçioğlu´yla birlikte İncirliova´ya hizmet etme şansımız kalmamıştır. Bu sebeple İYİ Parti´nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, 'Ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun." ifadelerine yer verdi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2023-07-24 18:54:22