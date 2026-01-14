Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da kreşte çocuklara eziyet edilmesiyle ilgili 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir kreşte 7 çocuğa eziyet edildiği iddiasıyla ilgili 6 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2026 - 17:06 Güncelleme: 14.01.2026 - 17:06
        Aydın'da kreşte çocuklara eziyet edilmesiyle ilgili 6 sanık hakkında iddianame hazırlandı
        Aydın'ın Efeler ilçesinde özel bir kreşte 7 çocuğa eziyet edildiği iddiasıyla ilgili 6 sanık hakkında dava açıldı.


        Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2024 yılında bazı velilerin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında o dönem kreşte öğretmenlik yapan A.Ç. ile B.G, kreş müdürü A.Y, kreşin sahibi B.İ.Y, kreşte görevli psikolog B.M. ve beden eğitimi öğretmeni C.Y. hakkında hazırlanan iddianame, Aydın 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Sanık A.Ç. hakkında "çocuğa, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye ya da gebe kadına karşı eziyet" suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. Bu suçun 7 ayrı kişiye karşı işlenmesi nedeniyle toplam 21 yıldan 56 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        B.G'nin, aynı suçu 1 öğrenciye karşı işlemesinden dolayı 3 yıldan 8 yıla kadar hapsi istendi.

        Diğer sanıklar hakkında ise "suçu bildirmeme" suçundan 1,5 yıla kadar ceza talep edildi.

        Sanık A.Ç, iddianamede yer alan ifadesinde şunları kaydetti:

        "İşe başladığımda büyük gruplarla çalıştım ve sıkıntı yaşamadım. Küçük gruplarla çalışmayacağımı yetkililere bildirmiştim. Ancak bana bildirilmeden küçük gruba geçirildim. Bu süre zarfında defalarca küçük grupla yapamadığımı ifade ettim. Yanıma bir çocuk bakıcısı talep ettim. Grubumda bulunan ikizlerin, birbirini olumsuz tetiklemesi nedeniyle ayrı iki grupta bulunmalarının daha iyi olacağı konusunda öneride bulundum ancak hiçbir şekilde sonuç alamadım ve sabrım tükendi."

        Efeler ilçesindeki kreşte 27 Mart 2024'te bazı veliler, çocuklarının darp edildiği iddiasıyla polise şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine incelenen okulun kamera görüntülerinde A.Ç'nin bir öğrenciye eziyet ettiği anlar yer almıştı. Bunun üzerine A.Ç. okuldan uzaklaştırılmış, ardından diğer çalışanlar ve okul yönetimi hakkında adli soruşturma başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

