Kuşadasıspor firesiz gidiyor TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta ilk maçında evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Kuşadasıspor, dün de deplasmanda Belediye Kütahyaspor'u Serdar Eylik'in ikinci yarıdaki penaltı golüyle 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Grupta 6 puana ulaşan 4 takımdan biri olan siyah-beyazlılar, averajla 4'üncü sıraya yerleşti. Kuşadasıspor bu hafta evinde Silivrispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 18.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:10 facebook

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