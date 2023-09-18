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        Kuşadasıspor firesiz gidiyor

         TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta ilk maçında evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Kuşadasıspor, dün de deplasmanda Belediye Kütahyaspor'u Serdar Eylik'in ikinci yarıdaki penaltı golüyle 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Grupta 6 puana ulaşan 4 takımdan biri olan siyah-beyazlılar, averajla 4'üncü sıraya yerleşti. Kuşadasıspor bu hafta evinde Silivrispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.09.2023 - 12:06 Güncelleme: 18.09.2023 - 12:10
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        Kuşadasıspor firesiz gidiyor
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         TFF3'üncüLig 3'üncü Grup'ta ilk maçında evinde Akhisarspor'u 1-0 mağlup eden Kuşadasıspor, dün de deplasmanda Belediye Kütahyaspor'u Serdar Eylik'in ikinci yarıdaki penaltı golüyle 1-0 yenerek 2'de 2 yaptı. Grupta 6 puana ulaşan 4 takımdan biri olan siyah-beyazlılar, averajla 4'üncü sıraya yerleşti. Kuşadasıspor bu hafta evinde Silivrispor'u da mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı hedefliyor.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Kuşadası - KUŞADASI,

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