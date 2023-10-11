Takiple durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı: 2 tutuklama

AYDIN'ınGermencikilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı otomobilde 1 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Hıdırbeyli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları otomobilin sürücüsü Serkan Bayraktar'a (31) 'dur' ihtarında bulundu. Ancak Bayraktar yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Takip sonucu durdurulan otomobilde yapılan aramada, 1 kilo esrar ele geçirildi. Bayraktar ile yanındaki Akın Tuncer (45), gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheliler, bugün tutuklandı.