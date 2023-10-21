Otoyol yapımında çalışan işçi, 2 tonluk demir kalıbın altında kalıp öldü

AYDIN'ınNazilliilçesinde, yapımı devam eden Aydın- Denizli Otoyol inşaatında çalışan işçilerden Fatih Çağan (33), devrilen 2 tonluk demir kalıbın altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aydın- Denizli Otoyol inşaatının Nazilli- Bozdoğan bölümü, Esenköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Otoyol inşaatında çalışan işçilerden Fatih Çağan'ın üzerine 2 tonluk demir kalıp devrildi. Diğer işçilerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından demir kalıbın altından çıkarılan Çağan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Çağan'ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.