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        'İlçeye gidiyorum' diyerek evden çıktı, köprüde ölü bulundu

         AYDIN'ınBuharkentilçesinin kırsal Menderes Mahallesi'nde dün ilçe merkezine gideceğini söyleyip evden çıkan, bin daha da haber alınamayan Nuriye Öztürk (30) bu sabah Menderes Köprüsü'nde ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 15:24 Güncelleme: 04.11.2023 - 15:30
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        'İlçeye gidiyorum' diyerek evden çıktı, köprüde ölü bulundu
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         AYDIN'ınBuharkentilçesinin kırsal Menderes Mahallesi'nde dün ilçe merkezine gideceğini söyleyip evden çıkan, bin daha da haber alınamayan Nuriye Öztürk (30) bu sabah Menderes Köprüsü'nde ölü bulundu.

        Menderes Mahallesi'nde oturan evli ve 2 çocuk annesi Nuriye Öztürk, dün akşam saatlerinde evinden ilçe merkezinde işi olduğunu belirterek, ayrıldı. Ancak, ilerleyen saatlerde eve dönmeyen ve bir daha da kendisine ulaşılamayan Öztürk'ün yakınları, polise haber verdi. Öztürk polis tarafından aranırken, bugün saat 08.00 sıralarında yoldan geçen vatandaşlar Menderes Nehri üzerindeki köprüde bir kadının hareketsiz yattığını görüp, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipleri yaptığı kontrolde, kadının öldüğü belirlendi. Jandarma ekipleri cesedin kayıp olarak aranan Nuriye Öztürk'e ait olduğunu belirledi.

        Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarasına rastlanmayan Öztürk'ün cenazesi, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Kurumu'na götürüldü. Öztürk´ün ölüm haberi yakınlarını yasa boğdu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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