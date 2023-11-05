Aydın'da hortum minareyi devirdi

AYDIN'ınKoçarlı ilçesinde oluşan hortumda Dereköy Mahallesi Camii'nin minaresi ile ağaçlar devrildi.

Kentte dün gece sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle evlerin çatısındaki sac kaplamalar uçtu. Kırsal Dereköy Mahallesi'nde etkili olan hortumda Dereköy Mahallesi Camii'nin minaresi ile bazı ağaçlar devrildi. Sağanak nedeniyle bölgedeki dereler taştı.