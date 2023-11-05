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        Aydın'da hortum minareyi devirdi

        AYDIN'ınKoçarlı ilçesinde oluşan hortumda Dereköy Mahallesi Camii'nin minaresi ile ağaçlar devrildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:10 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:15
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        Aydın'da hortum minareyi devirdi
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        AYDIN'ınKoçarlı ilçesinde oluşan hortumda Dereköy Mahallesi Camii'nin minaresi ile ağaçlar devrildi.

        Kentte dün gece sağanak ve fırtına etkili oldu. Fırtına nedeniyle evlerin çatısındaki sac kaplamalar uçtu. Kırsal Dereköy Mahallesi'nde etkili olan hortumda Dereköy Mahallesi Camii'nin minaresi ile bazı ağaçlar devrildi. Sağanak nedeniyle bölgedeki dereler taştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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