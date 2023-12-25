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        Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı

        AYDIN'ınGermencik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldüren Güven G. (66), yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:46 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:50
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        Aydın'da kahvedeki pompalı cinayetin şüphelisi yakalandı
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        AYDIN'ınGermencik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nu (45) kahvehanede pompalı tüfekle vurarak öldüren Güven G. (66), yakalandı.

        Olay, önceki gün saat 21.30 sıralarında kırsal Ömerbeyli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Güven G., evindeki pompalı tüfeği alıp, arazi anlaşmazlığı nedeniyle daha önceden husumetli olduğu Serhat Yeloğlu'nun oturduğu kahvehaneye gitti. Güven G., Yeloğlu'na pompalı tüfekle 2 el ateş edip, kaçtı. Vurulan Yeloğlu yere düşerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saçmaların başına ve sırtına isabet ettiği Yeloğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Güven G.'yi Ömerbeyli Mahallesi'nde suç aleti pompalı tüfek ile saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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