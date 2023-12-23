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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 18:29 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:29
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        Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kemer Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri adrese operasyon düzenledi.

        Suçüstü yakalanan U.A. (26) ile R.A. (26) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.A. tutuklandı, U.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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