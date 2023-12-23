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        Koçarlı'da mahalleleri bağlayan yolda çökme meydana geldi

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Güdüşlü ile Yeniköy mahallelerini bağlayan yolda çökme oluştuğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 13:51 Güncelleme: 23.12.2023 - 13:51
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        Koçarlı'da mahalleleri bağlayan yolda çökme meydana geldi
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        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Güdüşlü ile Yeniköy mahallelerini bağlayan yolda çökme oluştuğu bildirildi.

        Koçarlı Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre dün gece etkili olan sağanak nedeniyle çökme yaşanan kara yolunda Belediye Başkanı Nedim Kaplan ile Karayolları 28. Şube Şefi Buğra Soyer incelemede bulundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaplan, yolun onarılacağını kaydederek, "Oluşan bu tehlikeli durumla ilgili gerekli önlemler alındı ve ekipler müdahalede bulunuyor. Kontrollü geçişlerin sağlandığı yol, karayolları ekiplerimiz tarafından kısa zamanda onarılacak. Vatandaşlarımız dikkatli olsunlar." ifadelerini kullandı.

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