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        Germencik'te tüfekle vurulan kişi öldü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 00:28 Güncelleme: 24.12.2023 - 00:28
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        Germencik'te tüfekle vurulan kişi öldü
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde pompalı tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ömerbeyli Mahallesindeki kıraathanede G.G. (66) ile Serhat Yeroğlu (46) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine G.G. pompalı tüfekle Yeroğlu'na ateş açtı. Yaralanan Yeroğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Olay yerinden uzaklaşan G.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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