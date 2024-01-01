Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da 37 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı

        AYDIN'ın Didim ilçesinde, Yunanistan´a gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 12:32 Güncelleme: 01.01.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da 37 kaçak göçmen ve 4 organizatör şüphelisi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDIN'ın Didim ilçesinde, Yunanistan´a gitmeye çalışan 37 kaçak göçmen ile 4 organizatör şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde ticari araçla ve otomobille ilçeye kaçak göçmenlerin girdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan kaçak göçmenlerin 22'si ve 2 organizatör, bir koyda bota binmek üzereyken yakalandı. 2 organizatörün ifadesinden yola çıkan jandarma, bir konaklama merkezinde bekleyen 15 kaçak göçmen ile 1 organizatörü daha yakaladı. Ayrıca 1 organizatör de saklandığı evde gözaltına alındı. Ekipler, hafif ticari araç ile otomobil ve bir lastik bota ele koydu.

        Gözaltına alınan organizatör şüphelileri A.A., Y.E.D., S.S. ve C.A.'nın jandarmadaki işlemleri sürerken, 37 kaçak göçmenin ise Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        İstanbul'da davalık olan stadyum kaderine terk edildi
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        2024'te hangi otomobiller satışa sunulacak?
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Katili de öldürdüler! Akraba kavgası: 3 ölü!
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        Galatasaray'a Sanches teklifi
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        İtfaiye erini hayattan koparan feci kaza!
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Fenerbahçe'nin Stefan Savic ısrarı
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Prof. Dr. Görür'den 2024'ün ilk uyarısı o 2 kentimize geldi!
        Yeni yıla sahnede girdiler
        Yeni yıla sahnede girdiler
        ABD Akdeniz'den gemilerini çekiyor mu?
        ABD Akdeniz'den gemilerini çekiyor mu?
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Roma, Uğurcan Çakır'ın peşinde
        Nakil kalbe 25 yıl sonra baypas
        Nakil kalbe 25 yıl sonra baypas
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Dünya 2024'e böyle girdi
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Galata Köprüsü'nden dünyaya mesaj!
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        Yeni yıla depremzedelerle girdi
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        2024’te daha çok vergi ödeyeceğiz
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        Şehirler arası otobüsler artık anlık takip ediliyor
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        MİT, DEAŞ sorumlusunu Halep'te yakaladı!
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        Türkiye 2024'e böyle girdi
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        2024 otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu!
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi

        Benzer Haberler

        Aydın'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Aydın'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Aydın Valisi Yakup Canbolat yeni yıl öncesi trafik denetimine katıldı
        Aydın Valisi Yakup Canbolat yeni yıl öncesi trafik denetimine katıldı
        Aydın'da gönüllü gençler okul duvarlarını renklendirdi
        Aydın'da gönüllü gençler okul duvarlarını renklendirdi
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da tırın çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı