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        Aydın'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 21:36 Güncelleme: 31.12.2023 - 21:36
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        Aydın'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir kahvehane bahçesinde çıkan kavgada Y.A.(58), O.K'yı (72) bıçakladı.

        O.K. ağır yaralanırken tarafları ayırmak isteyen V.Ç. (70) de aldığı bıçak darbeleriyle hafif yaralandı.

        Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O.K'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Y.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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