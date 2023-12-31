Aydın'da bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Germencik ilçesi Hıdırbeyli Mahallesi'nde bir kahvehane bahçesinde çıkan kavgada Y.A.(58), O.K'yı (72) bıçakladı.

O.K. ağır yaralanırken tarafları ayırmak isteyen V.Ç. (70) de aldığı bıçak darbeleriyle hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. O.K'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Y.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.